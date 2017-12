Kevin Spacey pihta lajatatud pedofiiliasüüdistused võivad saatuslikuks saada Netflixi menusarjale „Kaardimaja“. Peaosatäitja siivutu käitumine ähvardab põhja viia ka Amazoni seriaali „Transparent“. „Bill Cosby Show'd“ nõustub näitama üksainus USA kanal. Kas vägistaja võib teha suurt kunsti? Kui jah, siis millise pilguga me seda nüüd vaatame?

Kui väljaanded New York Times ja New Yorker paljastasid 5. oktoobril, et Hollywoodi megaprodutsent Harvey Weinstein on aastakümneid naisi ahistanud ja vägistanud ning neid siis vaikima sundinud, vallandus uute süüdistuste laine nii Weinsteini kui ka mitmete teiste mõjukate meeste pihta. See sai nimeks Weinsteini efekt. Ühtäkki julgesid ohvrid, nii tundmatud kui nimekad, oma katsumustest rääkida.

Weinstein (AFP / Scanpix)

Oktoobri lõpuks oli USA režisööri James Tobacki rõvedas käitumises süüdistanud juba 300 naist. Lavastaja ja produtsent Brett Ratner, näitlejad Jeremy Piven, Steven Seagal, Dustin Hoffman ja Ed Westwick, „Mad Meni“ looja Matthew Weiner, tippkoomik Louis C.K., „Transparenti“ täht Jeffrey Tambor, „Leluloo“ režissöör ja Disney animatsioonistuudio juht John Lasseter – tuli välja, et mõni neist on kabistaja, mõni onanist, mõni kallaletungija või lausa vägistaja.

Ohvreid leidus ka meeste seas. Näitleja Anthony Rapp väitis, et Kevin Spacey üritas temaga seksuaalvahekorda astuda, kui ta oli vaid 14aastane. Äkitselt selgus, et „Kaardimaja“ staar on filmi- ja teatriringkondades kurikuulus poiste- ja meestepatsutaja. Endine näitleja ja modell Scott R. Brunton süüdistas kallaletungis „Star Treki“ tähte George Takeid. Näitleja Anthony Edwards kirjutas essee, kus väitis, et produtsent Gary Goddard pilastas teda ja vägistas ta parima sõbra, kui nad olid 12aastased.