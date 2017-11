Raplamaal elav Anne avastas koduõuelt müstilised põdrakarvadest ringid. „Täielik hämming on siiani,“ ei oska naine selgitada, kuidas karvad tema aeda sattusid. Ühel sügisesel novembrikuu päeval leidis aias jalutanud Anne midagi, millesarnast polnud ta elu jooksul varem näinud. „Korraga vaatan, et mis seal eemal on. Kas suled või karvad, et nii palju ka veel. Äkki on mõni loom maha murtud,“ meenutab Anne. Mõne õnnetu metslooma eluküünal naise koduõuel siiski kustunud polnud, küll aga oli keegi millegipärast toonud sinna hulganisti põdrakarvu, mis olid asetatud ringikestena mitmesse kohta. Mõni kuhi oli suurem, teine väiksem. „Ma olen eluaegne maainimene, aga ei tundnud kohe ära, kas metssea või põdra omad. Nagu harjased, mitte pehme karv ja lõigatud,“ selgitab perenaine.

Anne sõnul käis müstilisi ringikesi vaatamas kohaliku jahiseltsi ülem, kes kinnitas, et tegu on tõepoolest mõne põdra seljast pärit karvadega. Perenaise sõnul uuris jahimees välja, et hiljuti oli Anne naabrinna küsinud kohalikelt jahimeestelt endale vanu põdranahku.Naabrinna oli aga jahimehele väitnud, et tema ei tea Anne aeda sattunud karvadest midagi.

Võta siis näpust, kuidas põdrakarvad Anne aeda jõudsid ning mis neist talve tulles edasi saab. Jääb vaid loota, et tembu taga pole kosmilised jõud vaid mõne sõbraliku harrastusnõia rituaalid.