„Kuigi paratamatult tuleb võtta ühelt poolt arvesse geopoliitikat ja teiselt poolt reaalpoliitikat, siis 21. sajandil saavad väikeriigid siiski olla suuremad oma ruutkilomeetrite arvust,“ lausus president Kersti Kaljulaid täna Islandil peetud avalikus kõnes väikeriikide väljakutsetest ja võimalustest.

Väikesed riigid saavad olla paindlikumad, langetada otsuseid kiiremini ning on tihti suurtest riikidest edukamad uute lahenduste ja valitsussüsteemide juurutamisel, lausus president, tuues näiteks Eesti edu digitaalse ühiskonna ülesehitamisel.

Riigipea sõnul on samuti väga oluline, et väikeriigid annaksid oma panuse rahvusvaheliselt. “Eesti jaoks on oma rahvusvaheliste kohustuste täitmine olnud alati oluline välispoliitiline põhimõte. Oleme seda teinud nii jagades oma digikogemust ja teadmist küberjulgeoleku tagamisest kui ka panustades rahvusvahelistesse missioonidesse,” lisas riigipea.

President Kaljulaid naaseb Islandi töövisiidilt Eestisse täna õhtul.