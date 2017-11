Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolamärjad.

Ilmaprognoosi kohaselt eeloleval ööl on oodata lume- ja lörtsisadu, mis on kohati tugev. Saju tõttu võib nähtavus teedel olla piiratud. Õhutemperatuur on sisemaal nullilähedane, Ida-Eestis kerges miinuses. Teedel on suur libeduseoht!

Reede öösel on tulemas pilves ilm. Lõuna poolt algav lume- ja lörtsisadu laieneb üle Eesti, saartel tuleb paiguti ka vihma. Kohati on sadu on tugev ja nähtavus halb. Mõnel pool võib tuisata. Puhub idakaare tuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +3 kraadi.