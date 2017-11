Talumees küsib spetsialistilt kirja teel nõu:

"Igal hommikul on mõni minu kana selili, jalad taeva poole. Milles on asi?"

Paari kuu pärast saabub vastus:

"Uurisime seda probleemi põhjalikult ja jõudsime järeldusele, et teie kanad on surnud."