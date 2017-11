Tartu maakohus mõistis seitse meest kokkuleppemenetluses süüdi ulatuslikes kelmustes ja neli neist ka rahapesus. Kaks teraviljavarast lähevad reaalselt vangi.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi petsid mehed 2013. aasta septembrist selle aasta jaanuarini ühiselt ja eraldi tegutsedes teraviljakasvatajatelt välja tuhandeid tonne teravilja.

Kelmid lõid teraviljakasvatajatele ettekujutuse, et soovivad vilja osta, kuigi tegelikkuses oli neil eesmärk jätta kauba eest tasumata. Seejärel müüdi pettusega saadud vili edasi suurematele vilja kokkuostjatele ning ostetud vilja eest jäeti lubatud tasu maksmata. Neli süüdistatavat arveldasid omakorda vilja müügist saadud kuritegelikku tulu erinevate variettevõtete ja isikute vahel, et varjata selle kuritegelikku päritolu ja suunata see legaalsesse käibesse. Kokku peteti teraviljakasvatajatelt 26 kuriteoepisoodiga välja enam kui 2500 tonni ehk ligikaudu poole miljoni euro väärtuses vilja. Sellega panid süüdistatavad toime kelmuse ning Mürk, Kutsar, Sõõro ja Kõiv lisaks ka rahapesu.