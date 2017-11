Aastaid Tallinnas elanud ja töötanud, ent siiani Hiiumaale sisse kirjutatud Margusele ei tule palgakäärid mingi üllatusena. Ta on pikalt ka Kärdlas töötanud. „Kindlasti kirutakse vahel, et kurat, mandril kindlasti kõrgem palk, kuid mis seal teha on? Kui kodukoht on Hiiumaal, siis jääb üle ainult ära kolida või edasi elada ning ära harjuda,“ leiab ta.

Marguse hinnangul ei peegelda statistika täit tõde, sest seda mõjutab ka näiteks kõrgepalgaliste ametnike tasu ning nende mandrielanike palk, kes on Hiiumaale küll sisse kirjutatud, ent tegelikult seal ei ela. „Seda see statistika kindlasti ei näita, mis palgatingimustel töötab keskmine hiidlane,“ usub ta.

Valik elada Tallinnas ei ole ainult majanduslik, vaid olulist rolli mängib ka süda, mis ihkab kodukandi järele. „Kui Hiiumaal oleks mulle pakkuda tööd, mis paneks silma särama, siis see palganumber vast ei olekski tähtis. Et Hiiumaal saada keskmist palka, peab enamasti olema siiski ise ettevõtja. Kuid ka väikeettevõtjaid on riik kottima hakanud,“ avaldab Margusarvamust.

Saaremaal üles kasvanud ja Kuressaares elu esimese töökogemuse saanud Leen leiab, et sealsete elanike palgad tuleks kriitilise pilguga üle vaadata küll. Tema hinnangul polevat ainus probleem väike palk vaid ka tööpuudus, mis soosib väljarännet. „Paljud töötavad Soomes või kuskil teistes riikides,“ tõdeb ta.

„Peab aru saama, et inimeste õiglustunne on kindlasti riivatud, kui nende sissetulekud ei sõltu kompetentsist ning palga määramisel mängib olulist rolli asukoht. Seda on näha. Samuti süvendab see kihistumist,“ ohkab saarlane.

Leen kolis Tallinna ülikooli tõttu, kuid nüüdseks on tal kõrgharidus käes. Kas ees ootab Saaremaale naasmine? „Praegu küll mitte. Kunagi, kui on oma pere, siis võib-olla kaaluks uuesti. Lastel oleks Saaremaal kindlasti looduslähedasem ja vabam kasvada. Tänapäeval on võimalik mitmetes ettevõtetes ka arvutiga kaugtööd teha. See võimaldaks vähemalt aeg-ajalt Saaremaal pikemalt aega veeta, kuid samas mitte sõltuda sealse tööturu seisust,“ leiab Leen.

Ta lisab: „See on loodetavasti minu jaoks tulevikus üks võimalusi. Aga kui seal oleks mõni tõeliselt väljakutset pakkuv ja hea tööpakkumine, siis kindlasti kaaluksin. Praegu aga näib, et eneseteostusevõimalused on ikkagi mujal.“

Naise sõnul on aga mõned ta sõbrad saarde tagasi pöördunud. Eks ikka seepärast, et suur armastus kodukoha vastu aitab trotsida ka kehvemat palka.

Saaremaa vallavanema Madis Kallase arvates viivad keskmise palga alla suveks tekitatud töökohad. „Saaremaa on turismisaar ja tegelikult viibki ilmselt just turismisektor keskmise palga alla, sest paljud töökohad on hooajalised,“ leiab ta.