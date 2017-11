Tallinna linnavolikogu aseesimehe Mart Luige sõnul oli Ühistupanga loomise näol tegemist eelmise linnapea Edgar Savisaare isikliku egoprojektiga. „Edgar Savisaart enam suures poliitikas pole. Nüüd tuleks linnavalitsusel ja linnavolikogu keskerakonna liikmetel julgus kokku võtta, tegutseda linnakodanike huvides ja astuda linna osalusega Ühistupangast välja.“

IRL esitas linnavolikogu otsuse eelnõu astuda välja tulundusühistust Eesti Ühistupank ning alustada läbirääkimisi Tallinna linna osamaksu tagastamiseks. Esmaspäeval toimunud volikogu rahanduskomisjoni koosolekul aga Keskerakond häälteenamusega IRLi eelnõu ei toetanud. Volikogu arutab eelnõu oma 30. novembri istungil.

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei ole krediidiasutuse asutamine, selles suuromanikuks olemine ja üle-eestiliselt krediiditurule sisenemine kohaliku omavalitsuse ülesanne ega kohalike elu küsimuse lahendamine,“ selgitas Luik.



„2016. aastal linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis Ühistupanga asutamise sihtasutuse tegevust ning revisjoniaktis on välja toodud õiguslik argumentatsioon õigusteooria, kohtupraktika ja Riigikontrolli seisukohtadele tuginedes, millised ülesanded on kohaliku elu küsimused ning asjaolu, et muid ülesandeid võib kohalik omavalitsus võtta vaid siis, kui omavalitsuse põhiülesanded on täidetud,“ ütles Luik.

„Tallinn ei ole rahuldavalt lahendanud kohaliku elu tuumküsimusi – piisavalt ei ole rahastatud haridusvaldkonda, teedeehitust, pole lahendatud lasteaedade järjekordade ja remondiprobleeme, puuetega inimeste küsimusi jne. Seega on Ühistupanka raha paigutamisel tegemist olnud avalike vahendite väärkasutamisega Tallinna linnavalitsuse poolt. IRL fraktsioon toetab ühistegevust ja ettevõtlust, kuid seda ülesannet ei pea täitma kohalik omavalitsus talle seadusega kehtestatud ülesannete arvel,“ selgitas eelnõu mõtet Mart Luik.