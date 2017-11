„Kiired ja ilusad Gruusias“ asuvad täna õhtul Kanal 2s arbuuse müüma. Võitjat mehed Gruusias välja selgitanud aga ei suutnudki ja paluvad täna hoopis televaatajate abi, kes turul edukamad olid.

Kaks letti suurte mahlaste arbuusidega - sellises olukorras leiavad end täna Ott Sepp, Tanel Padar, Sepo Seeman ja Ago Anderson. Kes suudab etteantud aja jooksul kohalikele rohkem arbuuse maha müüa, see ka võitjaks osutub.

Appi võtavad mehed nii oma vähese gruusia keele oskuse kui ka kavalad müüginipid. Sepo Seeman on oma tiimikaaslase Ago Andersoni juba ette Aasta Müügimeheks kuulutanud, sest too ei hoia end kauplemisel üldse tagasi. „Mul tõusis adrenaliin,“ tunnistab ka Ago. „Sain aru, kuidas klientidele lähenda. Nägin juba silmadest, kas ta tahab arbuusi või mitte.“ Tiim „kiired“ on oma taktikas vaoshoitumad ega hinda vastaste pealetükkivust. „Nende loomalik pale tuli välja. Aastal 2017 ei lähe sihuke agressiivne müük isegi Gruusias peale,“ on Tanel Padar veendunud.