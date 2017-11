"Olen emotsionaalselt tugev ja suudan pakkuda tuge ka oma lähedastele, kes sellise survega pole kunagi kokku puutunud. Kogenud poliithunt Jürgen Ligi on öelnud, et kui sporditegemine hakkab tööd segama, siis ta valib spordi. Kui mina pean valima - kas oma lähedased või töö - valin loomulikult lähedased," märkis minister.

Simson ütles ERRi uudisportaalile antud usutluses, et igaühel on õigus oma nime kaitsele, kuid sellest tuleb üks pikk ja väsitav protsess, kuid see ei hakka tema tööd takistama.

Keskkriminaalpolitsei pidas eile kinni kaks HKScan Baltikumi endist töötajat, keda kahtlustatakse ulatuslikus omastamises ja rahapesus. Üks neist on majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni elukaaslane.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas ütles Õhtulehele, et HKScani endise juhi Teet Soormi elukaaslast majandus- ja taristuministrit Kadri Simsonit prokuratuur ei kahtlusta.

"Hetkeseisuga ei saa välistada, et selles kriminaalasjas võib kahtlustatavaid lisanduda. Prokuratuur ei pea siiski võimalikuks spekuleerida selle üle, kellele võidakse tulevikus kuriteokahtlustus esitada. Saame siiski kinnitada, et kogutud tõenditest nähtub, et Teet Soormi elukaaslane [Kadri Simson] ei ole kõnealustest tegudest teadlik olnud ega nendega kuidagi seotud," ütles Kallas Õhtulehele.

„Sisejuurdlus selgitas välja, et kõnealuseid rikkumisi on vaja põhjalikumalt uurida, mistõttu pöördusime uurimismaterjalidega politsei poole. Praegusel hetkel me antud teemat rohkem ei kommenteeri ning laseme politseil rahus oma tööd teha,“ selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere Õhtulehele.

Seoses leituga lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud nelja juhtkonna liikmega. HKScan alustas ettevõttesisest juurdlust eelmise aasta novembris.

Õhtulehe küsimusele, kas praegune politsei poole pöördumise ajavalik on mõne PR-firma soovitus ja ka kuidagi seotud käimasolevate töövaidluste ning üldise probleemistikuga ettevõttes, vastas HKScan Estonia kommunikatsioonijuht Kerstin Aps eitavalt.