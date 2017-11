Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus riigi- ja ühiskonnategelastele oma ametiaja kolmanda advendikõne pidanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma peatus ka paljuräägitud kooseluseadusel.

Seoses sügisel omavalitsuste valimiste eel teravnenud vastasseisuga kooseluseaduse küsimuses soovitas peapiiskop Urmas Viilma tõsta rahulipu ja tegi konkreetse ettepaneku, kuidas vastasseisu lahendada ning rahu saavutada. Viilma lausus oma kõnes: “Ma palun kõigil vaidlevatel ja vastanduvatel osapooltel ilma eelarvamusteta tõsiselt kaaluda ettepanekut täiendada Eesti Vabariigi põhiseadust sättega, mis sõnastab selgelt abielu ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna. Selle ettepaneku lahutamatuks osaks on ühiskondlik kokkulepe, millega külmutatakse kõik senised kooseluseadusega seotud ettepanekud. Lisaks sätestatakse ühiskondlikus kokkuleppes, et järgmine samm ülejäänud koos- ja ühiseluviiside reguleerimiseks astutakse pärast abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist.”

Peapiiskopi sõnul võimaldab just abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmine tuua ühiskonda rahu nõnda, et traditsioonilise abielu mõiste hägustumise pärast kartjad ei pea enam muretsema ning samal ajal ei ole ka seksuaalvähemustel põhjust ennast tunda ühiskonnas teisejärguliste kodanikena, kuna saavad kindlustunde, et nende kooselu saab juriidiliselt kehtivaks ning neile tagatakse tsiviilõiguseid, mille järele nad oma kooselu turvaliseks korraldamiseks seni on tarvidust tundnud. “Tulemuseks on kogu ühiskonnas suurem selgus, vähem hirmu, rohkem üksteisest lugupidamist, üksteisega arvestamist ning hoolivust. Minu unistus on, et ühiskond terveneks taas!”, ütles Viilma.