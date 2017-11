Teie ees on „Duubel“ – Õhtulehe iganädalane filmisaade, kus soovitame, mida hetkel kinno vaatama minna, millised linateosed sinna lähiajal jõuavad ning käime üle ka mõned huvitavamad uudised.

Ka käesolev nädal möödub kuni lõpuni välja PÖFFi tähe all, ent kuna kõik head asjad leiavad kord lõpu, viskame pilgu juba tuleviku poole ning uurime, millised on need on filmid, mis meie meeli järgmisel nädalal lahutama hakkavad. Sõelale jäävad koguperefilm „Paddingtoni seiklused 2“, jõulufilm „Jõuluvanade vahetus“ ning must komöödia „Suburbicon“. Uudistes räägime koomiksifilmidest ja veidratest projektidest.

Vaata lähemalt videost!