Põhjapolaarjoone taga asuvat napi 2000 elanikuga Tysfjordi valda peeti seni põhjas asuvaks paradiisiks. Nüüd teatas Norra politsei, et tegelikult oli asi idüllist kaugel. Nimelt on seal viimase 60 aasta jooksul sooritatud vähemalt 151 seksuaalkuritegu. Uurijad on tuvastanud 92 kahtlusalust ja 82 ohvrit vanuses neli kuni 75 aastat.

Norra politsei algatas uurimise eelmisel aastal. Ajendiks olid ajalehes Verdens Gang ilmunud kirjutised, milles 11 naist ja meest meenutasid, mida nad pidid Tysfjordis läbi elama.

„Üks hoidis mind kinni, kui teine mind vägistas. Siis vahetasid nad kohad, naerdes kogu aja. Teine vägistas mind hiljem veel kolm korda. Ma ei saanud aru, miks minu vanemad midagi ei märganud. Kõik teadsid seda, aga keegi ei tahtnud sellest rääkida. Mõlemad kurjategijad olid vanalestaadiuslased ning ilmselt mängis see suurt rolli,“ meenutas üks naine teismelisena naabrite juurde tehtud külaskäigu ajal üle elatud õudust. Šokeeriv kirjutis ilmus ajalehes 2014. aastal ja 2015. aasta algul võttis ohver endalt elu.