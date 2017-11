See päev on viimaks käes! Inimesed, kelle jaoks algab jõuluaeg pisikese Kevini üksinda koju jäämisega, võivad kepsutades poodi mandariinide ja glögi järgi minna ning peale tööd esimese asjana vilkuvad jõulutuled välja otsida. Teadke, et te ei ole selles kõiges üksi! Õhtuleht on tänase filmiõhtu pärast vähemalt sama elevil ning elab "Üksinda kodus" viiesajandale teleesilinastusele terve kollektiiviga kaasa. Hittfilm ise stardib küll kell 20.00, kuid seniks lõbustame teid lõbusate nupukestega.