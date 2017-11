01Venemaa endine rahandusminister Aleksei Kudrin võtab viimasel ajal üllatavalt sageli kõikvõimalikel teemadel sõna. Ta on ka öelnud, et töötaks meelsasti peaministrina. Riigi peamiseks probleemiks peab Kudrin vaesust.

Lätis sündinud ja majandusliku kõrgharidusega 57aastane Aleksei Kudrin on üks Venemaa mõjukamaid poliitikuid. Juba rahandusministrina (2000–2011) oli ta ametis erakordselt kaua. Samuti oli ta aastatel 2007–2011 üks asepeaministritest. Ajakiri Euromoney kuulutas ta 2010. aastal parimaks rahandusministriks. Kuna Kudrin kritiseeris teravalt president Dmitri Medvedevit ja polnud nõus tema otseses alluvuses töötama (2012. aastal sai Medvedev peaministriks), siis nõudis viimane Kudrini tagasiastumist, mida too 26. septembril 2011 ka tegi.

TUNNUSTATUD EKSPERT: Venemaa endine rahandusminister Aleksei Kudrin. (TASS/Scanpix)

Vladimir Putini vastu pole Kudrin otseselt astunud, kuid on kritiseerinud tihti presidenti ja tema poliitikat. Samal ajal on Putin nimetanud Kudrinit mitmel korral targaks inimeseks ja isegi oma sõbraks.

Kuigi Kudrin lahkus valitsuse koosseisust, tegutses ta Venemaa tipp-poliitikas edasi. Tal on endiselt palju ametikohti, kuid nende kõrval juhib ta ka Kodanikualgatuste Komiteed, mille eesmärk on välja mõelda Venemaale parim arengutee. Kudrini on pakutud mitmel korral Venemaa peaministriks, sest paljude ekspertide arvates on ta Medvedevist mitu korda etem. Teda on võimekuselt võrreldud koguni 100 aasta taguse peaministri Pjotr Stolõpiniga. Praegu juhib Kudrin ka strateegiliste uuringute keskust ja kuulub Putini majandusnõukogu koosseisu. Ta on olnud Putini otseliinidel publiku hulgas ja on peaaegu alati presidendile ebameeldivaid küsimusi esitanud.