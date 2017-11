Rootslastest toetab praegu 44% riigi astumist NATO liikmeks, selgub Stockholmi mõttekoja Frivärld värske arvamusküsitluse tulemustest.

NATOsse astumist vastustab samal ajal 53% küsitletutest. 2014. aastal soovis Rootsi astumist NATOsse 37% küsitletutest. Kolme aastaga on toetajaid seega lisandunud 7% võrra.

NATO lipp. (Wikipedia)

Soomes seevastu on tendents vastupidine. Järjest vähem soomlasi on seda meelt, et Soome peaks pürgima NATO liikmeks, selgus riigikaitseteabe planeerimiskomisjoni (MTS) värskest uuringust, mida vahendas YLE Uutiset.

Nii toetab Soomes NATO-liikmesust vaid 22% küsitletutest ehk kolm protsenti vähem kui aasta tagasi. Uuringu andmeil on selle vastu 62% küsitletud soomlastest. Eelmisel aastal oli vastaseid 61%. 17% küsitletutest ei avaldanud seisukohta.