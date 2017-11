Sahar Tabar on 19aastane iraanlanna, kes on väidetavalt käinud enamal kui 50 ilulõikusel. Noore naise soov on näha välja kui Angelina Jolie.

Sahar on oma eesmärgi nimel kehakaalust kaotanud 40 kilo, vahendab The Sun. Tütarlaps on pärit Tehranist ning väidab, et on Jolie üks suurimaid fänne ning valmis kõigeks, et talle sarnaneda.

Info Sahari kohta on aga mitmel pool vastuoluline. Thewildchild.co.za kirjutab, et tema vanusest kõneldes on nimetatud numbrid 19, 22 ja 29. Samuti pole teada, kust tuleb ilulõikustele kuluv raha.

The Sun väidab, et ametlikku kinnitust naise lõikustele pole, mistõttu võib tegemist olla oskusliku meigi või koguni maskiga.

Teda Instagramis kommenteerinud inimesed nähtud vaatepildist vaimustuma ei kipu. Näiteks võrdleb üks Instagrami kasutaja Sahari kaheksa kuud kõdunenud laibaga.

وحشي تر از اونيم كه رامم كني..!👅🖕🏻 A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Nov 10, 2017 at 11:02am PST

باهامه كل تهران..!👅🖕🏻 A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Nov 27, 2017 at 12:06pm PST