Kolmapäeval rahapesus ja omastamises kahtlustatuna kinni peetud HKScan Estonia ehk Rakvere lihakombinaadi endised juhid Teet Soorm ja Mati Tuvi saatisd meediasse ühisavalduse, milles eitavad süüdistusi. Õhtuleht avaldab pöördumise täismahus.

Kolmapäeva varahommikul toimusid meie kodudes ja töökohtades läbiotsimised. Mõne üksiku erandiga viidi toimingud läbi korrektselt ja meil puuduvad etteheited konkreetsetele uurijatele ja teistele operatsioonis osalenud riigiteenistujatele. Iseküsimus on see kas ligi kolmekümne Eesti õiguskaitsja jõuline osalemine paari inimese ülekuulamisele kutsumisel on proportsionaalne või oleks piisanud kirjalikust kutsest. Oleme seadusekuulekad inimesed ja ilmunuks kindlasti esimese palve peale kohtumisele õiguskaitseorganitega.

Asja sisuliseks kommenteerimiseks vajame aega nõupidamiseks advokaatidega, kuid eitame kategooriliselt eile meile esitatud kahtlustust ja prokuratuuri poolt ajakirjanduse kaudu esitatud süüdistust nii rahapesu kui omastamise suhtes. Kõik etteheidetud tehingud ja olulisemad juhtimisotsused on läbi aastakümnete tehtud nii HKScani enda juhtorganite kui ka selle omaniku juhtorganite teadmisel ja heakskiidul (selle kohta on olemas kirjalikud tõendusmaterjalid), tõsi küll nüüdseks juba eelmiste juhtkondade teadmisel ja heakskiidul. Oluline on asjaolu, et meile esitatud kahtlustus kattub olulises osas sisuliselt sõna-sõnalt hagiga, mille HKScan on esitanud meie vastu juba käesoleva aasta veebruaris ning mille läbivaatamine on alles kohtus pooleli.