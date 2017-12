Tasuta kojuvedu*

Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Kui tomateid on nii palju, et kipub lausa üle jääma, võib sind päästa just see retsept.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

oliiviõli küpsetamiseks 17 ml

punaveiniäädikas 10 ml

punane sibul 0,7 tk

(erinevad) tomatid 233 g

sinihallitusjuust 47 g

basiilik 0,33 punti

granaatõun 0,2 tk

palsamikreem

sool, must pipar

1. Sega kokku oliiviõli ja veiniäädikas.



2. Koori ja lõika sibulad õhukesteks viiludeks.



3. Sega tomatid oliiviõliseguga ja maitsesta soola ja pipraga.



4. Kata ahjuplaat küpsetuspaberiga ning laota sellele tomatid. Raputa peale ka basiilik ja punane sibul.



5. Tükelda või viiluta juust ja laota ka see tomatitele.



6. Küpseta vilju 200kraadises ahjus umbes 15 minutit, kuni tomatid on pealt veidi kuldsed.



7. Raputa peale granaatõunaseemneid ja nirista üle palsamikreemiga!

Nipid ja soovitused:

Serveeri grillitud tomateid praelisandina või koos röstitud ciabatta’ga!

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare