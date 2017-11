Pühapäeval toimub „Su nägu kõlab tuttavalt“ 6. hooaja suur finaalsaade, kus publiku ja televaatajani tuuakse mitmed toredad etteasted Hele Kõrve, Marta Laane, Valter Soosalu, Elina Borni, Daniel Levi Viinalassi, Andres Dvinjaninovi, Hanna Martinsoni ja Bert Pringi poolt. Loomulikult ei puudu finaalist ka üllatusetteasted. Andres Dvinjaninov astub Meie Mehe kingadesse ja kehastub meie Tallinna abilinnapeaks Aivar Riisaluks. Vaata, mida Andres oma parodeeritavast karakterist arvab ja kas ka teda on kunagi poliitikasse kutsutud?

„Väga tõsiselt ei saa Meie Meest kuskilt otsast võtta. Plaksutage kaasa ja lustige, sest on pühapäeva õhtu ja mis sa muud ikka teed, kui lustid SNKT saatel!“ kommenteerib Dvinjaninov oma artistivalikut.

Dvinjaninov end Aivar Riisalule omaselt poliitikas ei näe. „Vaadates poliitikuid ja kogu seda, mis poliitikas toimub – see on masendavalt raske töö. See on erakordselt keeruline, pidevalt kahe tule vahel olemine, selleks peab olema erakordne närv ja tahe seda teha ning vastu pidada. Minul pole seda tahet,“ sõnas Dvinjaninov.

„Su nägu kõlab tuttavalt“ finaal on eetris pühapäeval kell 19.30 TV3s!