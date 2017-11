Ka märkis Jon, et kuna Islandit peetakse niivõrd turvaliseks riigiks, pole ka vaatamata kõrgetele külalistele seal kasutusele võetud karme turvameetmeid. „Eks politseinikke liigub ikka tavalisest rohkem ja ma kuulsin, et ühe riigipea tarbeks broneeriti hotellis terve korrus.“ Islandi pealinnas viibiv eestlane ütles, et nägi Kaljulaidi visiidiga seoses linnapildis mingisugust reklaamplakatit, kuid see on ka kõik.

Kaljulaid kohtus muu hulgas ka kohalike eestlaste kogukonnaga. "Soojal kohtumisel Islandil elavate eestlastega rääkisime, kuidas hoida kultuuri ja keelt teises kultuuris ning sellega seoses ka eestikeelse hariduse tähtsusest," sõnas president.

KOHALIKEGA: „Tore, et Eestist väljapool elab nii palju aktiivseid kaasmaalasi,“ sõnas president Kaljulaid. (Presidendi Kantselei)

Eile sai president Kaljulaid kokku ka Islandi presidendi Guðni Thorlacius Jóhannessoniga, kelle kutsus Eesti 100. aastapäeva puhul ka Eestisse ametlikule visiidile. „Loodan, et Islandi visiit järgmisel suvel süvendab veelgi meie riikide sõprust ja loob uusi võimalusi koostööks,“ ütles Kaljulaid.

Kaljulaid koos Islandi presidendi Guðni Thorlacius Jóhannessoniga ning tema abikaasa Eliza Jean Reidiga. (Presidendi Kantselei)

Islandile sõitsid ka riigikogulased

Maailma naisjuhtide nõukogu tippkohtumisel osalevad ka riigikogu liikmed Liisa Oviir ja Terje Trei. Riigikogu pressiesindaja sõnul on nende lähetuskulud praeguse seisuga suurusjärgus 2400 eurot, lõplikud kulud selguvad pärast reisi lõppu.

Oviiri sõnul on kohtumise põhiliseks sõnumiks see, et kuigi võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse vallas on viimase neljakümne aasta jooksul olnud oluline edasminek, siis viimase kümne aasta jooksul on see pidurdunud. „Mõnes riigis on toimunud teemati isegi tagasiminek, näiteks palgalõhe ja aborditemaatika,“ sõnas Oviir. Ka nentis ta, et endiselt on 195 riigis vaid 19 naissoost riigi- või valitsuspead „Seetõttu peavad naisliidrid senisest enam võtma juhtivat rolli, et naisi võimestada ja teadlikkust tõsta, aga ka üksteist toetada.“