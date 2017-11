Ühes perekonnas on jõulukaardil kõik pereliikmed reas. Samuti paljastatakse nende kõige suurem ja olulisem tunne-olukord. Ja nagu selgub kaardilt, siis on peres ka üks vallaline neiu...

Californias elava Seawrighti pere pühadekaart on tänavu eriskummaline, kuid väga aus, vahendab The Sun.

Kaardil on kõik pereliikmed ja neil on käes silt sõnaga, mis neid hetkel kõige enam kirjeldab. Peres on inimesed, kes ärevil jõule ootavad, kes on kihlatud, kes ootab aga perelisa. Kõige erilisem silt on aga Emily käes - tema enda nimi! Võib ju näida ebaviisakana, et pere tema vallalisestaatusele suurt tähelepanu pöörab, aga naisel on huumorimeelega kõik korras.

Foto pühadekaardist levib veebis hoogsalt, sest selle noore ja vallalise naisega saavad end väga paljud samastada.