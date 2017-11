Tänasel valitsuse pressikonverentsil märkisid ministrid, et valitsusliikme Kadri Simsoni elukaaslase Teet Soormi kuriteokahtlus üllatas kõiki.

Valitsuse pressikonverentsil tuli peaminister Jüri Ratase puudumisel konverentsi juhtida ja anda aru valitsuse tegemistest töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovskil. Pressikonverentsi ainsa küsimusena puudutati majandusminister Kadri Simsoni elukaaslase Teet Soormi kuriteokahtlusi ning selle mõju valitsusele ja Simsoni ametikohale.

„See kahetsusväärne juhtum valitsusele rõõmu ei tee. Aga, mis puudutab Kadri Simsoni isikut valitsuseliikmena, siis prokuratuur on kinnitanud, et Kadri Simson ei ole kriminaalmenetlusega kuidagi seotud ega saaks kuidagi uurimisekäiku oma ametipositsiooniga mõjutada,“ vastas Ossinovski. „Selle teema edasiseks kommenteerimiseks oleks mõistlik ära oodata Kadri Simsoni enda arvamus. Minule teadaolevalt ta selle kallal töötab,“ lisas Ossinvoski, kelle sõnul peaks Simson veel tänasel päeval avalikkusele oma seisukoha.

Simsoni erakonnakaaslane riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et vestles eile õhtul Simsoniga, kes ei olnud enda sõnul päevasündmustega kursis. „See tuli kõigile uudisena, ka temale [Simsonile],“ ütles Aab.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva markeeris enda arvamuses, et ministrid ning tema lähedased peavad arvestama, et nende tegemised on suurema tähelepanu all. „Eks me ministritena kõik seda teame, et sellised puutumused võivad tulla,“ rääkis Iva.