Õhtulehe poole pöördusid Võru elanikud, kes on nördinud, et linnapea palka tahetakse väidetavalt tõsta ligi kolmandiku võrra. Võru volikogu esimees kinnitab seevastu, et kui palgateema volikokku jõuab, siis käiks jutt ikkagi väiksemast tõusust.

Portaalist Lõunaeestlane saab lugeda sahinat, et Võru võimuliidus on tekkinud pinged, kuna linnapea palgaks pressitakse senise 2500 euro asemel 3500. Sellega tõuseks automaatselt palk ka volikogu esimehel, kes teenib poole linnapea palgast.

Võru volikogu esimees Ülo Tulik ütleb, et ametlikult ei ole linnapea palgatõusu ettepanekut välja käidud, kuid see on tõesti jutuks olnud. Tulik kinnitab, et volikogus ei tule kindlasti arutelu alla linnapea palgatõus tuhande euro võrra. „Räägime palgast 2900 või 2950 eurot,“ selgitab ta, lisades, et linnapeana jätkav Anti Allas loobus nelja aasta jooksul igas kuus 350 eurost.