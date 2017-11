Eile jagati Donald Trumpi Twitteri kontol häiriva sisuga videoid, kus väidetavalt tegutsesid moslemid. Täna teatas Hollandi politsei, et video, milles mees karkudel poissi peksab, ei vasta kirjeldustele - nimelt pole peksja puhul tegemist moslemi, vaid hoopis hollandlasega.

Hollandi politsei kõneisik kinnitas, et videos nähtud ründaja on hollandlane, mitte immigrant, nagu väitis klipi algselt üles laadinud Briti paremusäärmuslane Jayda Fransen, kirjutab Daily Mail. Kõnesolev video on pool aastat vana ning filmitud Amsterdamist 10 kilomeetri kaugusel asuvas Monnickendamis.

Teised Trumpi jagatud videod, on ilmselt aga juba vähemalt viis aastat vanad, julgeb väljaanne väita. Ühes neist hävitab väidetav moslem Neitsi Maarja kuju, teises aga tõugatakse katuselt alla teismeline poiss.