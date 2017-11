Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, teadlased ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagimi seekordseks põnevaks külaliseks on maag Hannes Vanaküla, kes nimetab end Jumalaks.

Sinuga seondub aastate tagant üksjagu skandaale – on räägitud, et oled naisi voodi kaudu „tervendanud“. Sinu sekti liikmed üritasid aastaid tagasi mõtte jõul USA välisministrit Condoleezza Rice’i tappa. Sa oled alasti oma raamatut reklaaminud. Miks viimastel aastatel sinust enam taolisi lugusid pole ilmunud?

Räägiks natuke ka arengumaagiast. Mis õpetus või filosoofia see täpsemalt on?

Kui palju sinu õpetus näiteks kümne aastaga muutunud - ehk, mis on vaimuilmas uut?

Oleme kuulnud, et käite arengumaagidega kord nädalas koos. Millega te neil kokkusaamistel tegelete? Päriselt maagiaga?

Arengumaagidel on oma sümbol või märk. See tähistab 12 intelligentsi. Mis need 12 intelligentsi on?

Oled öelnud, et oled Jumal. Õieti on (või oli) sul terve teooria sellest, milliseid olendeid siin planeedil, Maa, inimnahas ringi liigub. Iga kuues inimene olevat Jumal. Siis on veel Loojad ja kõige vägevam liik Jõud. Seda viimast on maailmas vaid 30 ja sina olevat üks neist. Räägi neist erinevatest väeolenditest. Või oled seda teooriat vahepeal muutnud?

"Puuduta mind!" - Anu Saagim, Hannes Vanaküla, Sirje Presnal (Stanislav Moshkov)

Kas meie Anuga võiks ka Jumalad olla?

Sa oled tõeline alfaisane. Aga natuke pehmo ka. Alles hiljuti ilmus uudis, kuidas sul jäi sööklas prae eest makstes paar senti puudu ja sinu taga seisnud väike tüdruk andis sulle 20 senti. Ja sinul võttis see pisara silma.

Mida selline žest sinu jaoks tähendab. Kas on sel ka mingi globaalsem tähendus?

Kui tihti sa nutad või ennast haavatavana tunned?

Astroloogias jagatakse inimesed nende sünniaja järgi kaheteistkümnesse tähemärki. Sina jagad inimesi nende hinge vanuse järgi erinevatesse kategooritaesse. Räägi sellest ka. Kuidas meist igaüks teada saaks, kui vana meie hing on?

Arengumaagide kokkutulek Vormsil (Tiina Kõrtsini)

Kuidas sa Vormsi Ennuga ühele saarele ära mahud? Tema on ju väitnud, et sul ei ole võimeid. Saad sa meile kohe praegu tõestada, et sul on võimed. Saad sa näiteks mõtte jõul meie laual põleva küünla tule ära kustutada?

Päris suur osa sinu sekti liikmeid on osalenud „Selgeltnägijate tuleproovis“ (eelmisel aastal Haldjapiiga, Raul ja Martin, sel aastal teine Martin) ja neil on seal läinud päris hästi. Aga miks sinu sektist võitjaid ei tule?

Inimesed, kes sind paremini tunnevad, hindavad sind väga kõrgelt. Üks sinu rühmituse liikmeid on kirjutanud, et sinu maailmakirjeldused on väga kvaliteetsed, uuenduslikud, põhjalikud ja säravalt originaalsed. Et sa oskad alati väärtuslikku nõu anda. Miks on nii, et suurem osa inimestest sind ikkagi suurushulluks peab?

Anna inimestele nõu homme hommikuks, et nende päev tuleks rõõmsam, harmoonilisem, rahulikum ja õnnelikum.