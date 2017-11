Eesti esinõid Marilyn Kerro annab tihti Facebooki vahendusel inimestele nõu. Nüüd on naine avaldanud postituse, kus õpetab, kuidas tulla toime negatiivsete inimestega. "Oskus enda sisse ümbritsevat negatiivset mitte lasta on suur vaimne oskus.

Empaatia – on võime tunda ja tunnetada teiste inimeste emotsioone.

Kaastunne on oskus teistele kaasa tunda. Sageli tähendab see seda, et te võtate ümbritsevate valu ja kannatused enda kanda, mis võib lõpuks teile iseendale negatiivselt mõjuda," kirjutab ta. Kerro õpetab viis moodust, kuidas kaitsta ennast teiste inimeste halva mõju eest:

1. Pidage meeles, et te ei saa alati kõigile meeldida. Kui keegi teile halvasti ütleb, siis ärge üritage sellele inimesele meeldida. See ainult tõmbab teist energiat välja ja paneb teid tema arvamusest sõltuma. Te ei meeldi alati kõigile. Inimesed elavad maa peal teisel eesmärgil. Kõigepealt armastage iseennast – sellega loote enda ümber jõuvälja, mis kaitseb teid teiste inimeste arvamuse eest. Lisaks pidage meeles, et te ei saa kõiki inimesi muuta. Ärge tehke sellest enda missioon. Mõnikord on kõige parem, mis saate teha, mitte vastu võtta seda energia, mis inimesed teile saadavad.

2. Kutsuge oma ellu uusi inimesi ettevaatlikult. Teie keha, vaim ja teid ümbritsev keskkond on teie tempel. Keda te sinna kutsute? Tore on olla suuremeelne, kuid seal on õhuke piir, millest tuleks kinni pidada, et teid maatasa ei trambitaks. Õppige ütlema „ei“ ennast ka sealjuures hästi tundes. 3. Ärge pöörake teistele liigselt tähelepanu. Parasiidil on vaja peremeest, et ellu jääda. Kui pöörate kellelegi võõrale liigselt tähelepanu, annate te talle sellega energiat. Energiavampiirid varastavad teie mõtted, millega nad vähendavad teie energiavarusid. Mõned inimesed süstivad teisse enda negatiivset energiat ning siis suunduvad järgmise ohvri poole. Kõik tema emotsioonid võivad teid väsitada ning muuta teie elu mitte kõige paremas suunas. Armastage iseennast, peatades negatiivse inimese jutu öeldes talle, et te pole valmis teda praegu kuulama. Nii nad ei saa teisse enam negatiivset energiat süstida. 4. Käige ja hingake vabas õhus. Minge õue, mediteerige, puhake ja hingake. Tegelege füüsiliste tegevustega. Liikuge nagu liblikas: kergelt, mitte kiiresti. Hingamine suurendab verevoolu kogu kehas ning aitab vältida teid ümbritsevate inimeste energiate neeldumist. Liikuge enesekindlalt, tõstke oma pea üles ja ärge laske kellelgi oma tuju rikkuda. 5. Vastutage ise oma emotsioonide ja mõtete eest 100%. Universum saadab meie ellu inimesi, et meid proovile panna. Me tajume iseennast tugevamini, kui kedagi teist. Te ei ole ohver ning keegi ei oma võimu teie üle. Mõelge selle üle, kuidas teie mõtted või ootused avalduvad olukorras, mis teid häirib. Mida teha, kui kõik oleneb sinu kannatlikkusest, ärrituvusest või kaastundest? Kohe kui võtate vastutuse oma reaktsioonide üle, suudate iseendaga ühenduda palju sügavamal tasemel. Looge endale pind, kus suurenevad teie energiad.