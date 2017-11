"Kadri Simson on olnud väga tugev majandus- ja taristuminister. Ta on teinud oma tööd alati professionaalselt, ausalt ja täie pühendumusega. Tema alusetu seostamine antud kahtlustusega oleks ründamine läbi eraelu," kirjutab peaminister Ratas Facebookis. "See on alatu ning poliitilisse kultuuri sobimatu. Toetan igati Kadri Simsoni jätkamist valitsuse liikmena," lisab ta.

Eile pidas keskkriminaalpolitsei kinni majandusminister Kadri Simsoni elukaaslase, Rakvere lihakombinaadi endise juhi Teet Soormi, keda kahtlustatakse omastamises ja rahapesus. Peaminister Jüri Ratas on seisukohal, et Simson peaks sellele vaatamata ametis jätkama ning teda ei tohiks läbi eraelu rünnata.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas on kommenteerinud, et Kadri Simson ei kuulu kahtlustatavate ringi: “Siiski ei saa välistada, et on teisigi kahtlustatavaid. Prokuratuur ei spekuleeri, kellele võidakse kuriteokahtlustus esitada. Kogutud tõenditest nähtub, et Soormi elukaaslane pole kõnealustest tegudest teadlik ega nendega seotud.“