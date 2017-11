USA-s rõõmsalt jõulutulesid paigaldanud mees tegi šokeeriva leiu, kui leidis oma maja juurest verandalt imiku surnukeha.

Mehe 23-aastane tütar rääkis politseile, et ta ei teadnudki, et on rase, kui sünnitus ootamatult vannis algas, vahendab The Sun.

Brittany Robinson tunnistas, et oli imiku surnukeha hirmust ära peitnud.