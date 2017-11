Indias Chennai raudteejaamas koondasid raudteeametnikud oma jõud, et tuua alla rongi katusele roninud purjus eestlane, kes üritas kinni haarata õhuliini kaablist.

Seejärel koheldi eestlast nagu pagasit - tema käed seoti köiega kinni ning ta sõidutati 3. platvormilt raudteejaama sissepääsu juurde, kirjutab The Times of India. Intsident juhtus kohaliku aja järgi kell 2.40 öösel.

Sündmuspaigas juhtus olema ka Times of India fotograaf J Jackson, kes koos kolleegiga turisti aidata püüdis. „Mees ütles, et tema nimi on Reenee Kochhaar,“ sõnas Jackson. „Ta tahtis minna tagasi Eestisse. Paistis, et ta oli paljajalu ning tema nägu oli viga saanud. Ta oli peaaegu meelemärkuseta, kui raudteekaitsejõud ta kärule panid, kuid viimaks tõusis ta jalule.“ Seejärel palunud mees politseinikelt, kes ta ümber olid, sigaretti.