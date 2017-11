Jay-Z vihjas oma 13. stuudioalbumil „4:44“, et on abikaasa Beyoncéle truudust murdnud, ent sel kolmapäeval tunnistas räpikuulsus seda New York Timesi intervjuus juba avalikult.

Jay-Z tõdes, et on oma naist üheksa aastat kestnud abielu jooksul petnud, ning rääkis, kuidas lahutusest päästis teda teraapias käimine. Oma käitumist seletas ta lapsepõlvetraumadega.

„Pead kuidagi elus püsima. Lülitad sisse ellujäämisrežiimi, ja mis siis saab? Paned kõik emotsioonid luku taha. Nii et paned isegi naiste puhul kõik emotsioonid luku taha ning te ei saavuta omavahel sidet ... Minu puhul oli see väga hull, ja sealt saabki alguse truudusetus.“

Jay pole avalikustanud, kellega ta Beyoncéd pettis. Lauljatar ise nimetas kõnealust naist oma laulus „Lemonade“ ilusate juustega Beckyks. „Kõige hirmsam on näha teise inimese näos valu, mis on sinu enda põhjustatud, ja siis sellega toime tulla.“

'