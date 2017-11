„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Martin, Ragnar, Margus ja Lauri räägivad sel korral vägivaldsetest Jaapani mängudest, sest viimane neist on proovinud „Yakusa Kiwami 2“ demot ning virtuaalsetele meestele kannaga näkku löönud. Margus on liitunud Martini „Assassin’s Creed: Origins“ kultusega, Ragnar on naasnud juurte juurde ning lisaks räägib ta ka enda PÖFFi muljetest. Üheskoos vastatakse aga sel korral puuduva Steni küsimustele.

Vaata ka jutuks tulnud „Yakusa Kiwami 2“ treilerit.