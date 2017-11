Kui Õhtuleht Jüriga ühendust võttis, ütles ta, et on hetkel saate katsetele minemise suhtes kahtleval seisukohal, kuna ta elus on hetkel suuremaid probleeme.

Kasatšoki-Jüri on tõeline eeskuju kõigile Eesti inimestele. Tema hea ja helge süda ning raugematu soov oma lauljaks saada innustab kindlasti neid, kes omaenda unistuste järele pürgimise esimese tagasilöögi tõttu katki on jätnud.

Kas mäletate "Eesti otsib superstaari" kõige tulihingelisemat üritajat, Kasatšoki-Jüri, ehk Jüri Sonbergi? Just see mees on läbi aastate superstaarisaate katsetel õnne proovimas juba viis korda! Ning ka see aasta ei pruugi erand olla…

Kuid siiski ei mata Sonberg maha mõtet, et just see aasta on tema aasta ning just sel korral ta saatesse pääseb. Ta rääkis, et kui argimured joonde aetud, läheks ta kohtunike ette taas omaloominguga.

„Laulda võiksin omaloomingut, kuna olen vahepeal loonud enda loomingut,“ jutustas ta. Kahjuks mehe laule momendil kuskilt kuulata ei saa, kuna ta pole käinud neid sisse laulmas.

Jüri on kirjeldanud, et „Eesti otsib superstaari“ on tema jaoks nagu lotomäng ning kui ei proovi, siis ka ei võida. „Minu jaoks on võit ka see, kui saan kollase paberi – valituks edasipääsejate hulka,“ rääkis Jüri. Kahjuks see õnn talle veel naeratanud ei ole.

Enim tuntust kogus superstaarihakatis 2007. aastal, kui astus kohtunike ette looga „Kasatšokk", sellest ka nimi Kasatšoki-Jüri.

Sonberg on superstaarisaate katsetel käinud ka 2008. aastal, kui esitas Rein Rannapi laulu „Raagus sõnad“, 2009. aastal, kui laulis Anne Veski kustumatut hitti „Jätke võtmed väljapoole“.

Seejärel astuski ta kohtunike ette esimese omaenda hitiga „Raudrohi“.

2012. aastal proovis ta taas õnne uue välimusega ning lauluga „Majakene mere ääres". Siis saadeti mees lausa otse finaali - tõsi, mitte küll superstaariks pürgijana, vaid pealtvaatajana.