Endisel Oasise staaril Noel Gallagheril pole praeguste tipp-poliitikute kohta midagi head öelda.

Kui Gallagherilt küsiti ajakirja Paste intervjuus arvamust Briti leiboristliku partei juhi Jeremy Corbyni kohta, prahvatas too: „Jeremy Corbyn käigu p****e! Ta on kommunist. Ja Trump on üks igavene ... igavene .... Ma parem ei ütle, mis. Aga minu elu nad ei mõjuta. No Donald Trump võib-olla mõjutab, sest tema vaated keskkonnale on päris hirmuäratavad, ja see mõjutab mu lapsi. Aga poliitikud? Nad on ühed igavesed idikad. Neid huvitab ainult majandus, muud ei midagi. Nad on igavesed põhulõuad, ja küll mina juba tean, sest ma olen õige mitmega kokku puutunud."