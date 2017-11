Märtsi lõpul murdis tormituul maha Iisaku vaateplatvormi, kust avanes hunnitu vaade Peipsi järvele, Kuremäe kloostrile ja Ida-Virumaa tuhamägedele. Uue puittorni ehitus on nüüd jõudnud sinnamaani, et lähinädalatel saab see katuse alla.

RMK Põhja-Eesti piirkonna külastusala juhi Heinar Juuse sõnul oli 2001. aastal ehitatud torn oma kõrge koha tõttu tuultele avatud. Tuule kiirus oli selle ümberkukkumise ajal puhanguti üle 22 meetri sekundis. Kui vana torn vandus tuulele ja vihmale alla 15 aastaga, siis uus peaks vastu pidama veerandsada aastat. Selle ehitus on lõpusirgel, kuid tööde käiguski tuleb paraku arvestada tuulega.

„Plaanis on torn jõuludeks avada, aga see sõltub tuulest. Kui see ei lase viimasel platvormil ohutult töötada, siis pole midagi teha,“ nendib ta.