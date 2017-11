Meie üks armastatumaid rokkmuusikuid Jaagup Kreem käis Eesti esimeses veganiteemalises telesaates „Ela hästi!“ ning proovis elus esimest korda ainult taimsest toorainest koosnevaid võileibu.

„Minu jaoks on see täiesti uus maailm!“ imestas Jaagup Kreem veganijuustude üle.

Kreem oli väga üllatunud kui saatejuht Liisa-Indra Pajuste teda just taimetoidusaatesse kutsus: “Oleks see olnud lihasaade, siis ma oleks kohe kindlasti teadnud, millest juttu tuleb. Ma ei ole varem väga selliseid asju üldse proovinud.“

Oma esimesele veganivõilevale määrib Jaagub Kreem peale kaerast valmistatud Merevaiku, lisab veganijuustu, vegani-suitsuvorsti ning sibulat.

„Maitseb nagu juust!“ imestas Kreem, proovides esimest korda elus veganjuustu. „Enamasti valmistan ma liha, mille kõrvale käib värske salat,“ lisas Kreem.

Saates selgub ka see, et valget suhkrut ei tarbi Kreem üldse, vaid eelistab selle asemel hoopis mett.

„Kuni aasta lõpuni on meil suhteliselt tihe, kuna Terminaator saab ikkagi 30aastaseks, mida ei olegi nagu vähe, me alustasime ju 1987, selle nimega andsime esimese kontserdi. Meil tuleb detsembri keskel kolm kontesertmajade sellist suurt ja võimast kontserti. Elmar Liitmaa asemel tuleb meile teine meie endine kitarrist Sulliwan külaliseks ning Tiit Kikas mängib meil laserharfi, mille ta ise on ehitanud,“ räägib Kreem oma plaanidest. Saates räägib Kreem ka oma põnevatest toiduelamustest Iisraelis.

„Ela hästi!“ on Eesti esimene taimetoidusaade, kus aktuaalsed alustiiliteemad saavad kokku põnevate persoonidega. Igast saatest saab mõtteainet, kuidas hästi elada. Teemaks on tervis ja tervislikkus igal tasandil – toitumine, sport, emotsioonid, suhted, vaimsus.

Järgmine „Ela hästi!“ saade on Tallinna TV eetris 2. detsembril algusega kell 10.