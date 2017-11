Talendisaatel „Eesti otsib superstaari“ tuleb eetrisse sel kevadel juba 7. hooaeg. Tartu eelvoor tõi kohale mitusada huvilist, Tallinna eelvoor ootab kõiki huvilisi veel ees. „Seitsmestel“ käis külas Liis Lemsalu, kes rääkis oma kogemusest ja teekonnast superstaari eelvoorust kuni superstaariks saamiseni välja.

Liis Lemsalu arvab, et kui ta poleks superstaarisaatesse proovima läinud, oleks tal praeguseks sootuks teine amet. „Olen 99,9% kindel, et ma ei tegeleks muusikaga! Hobikorras armastus muusika vastu on olnud, aga muusikuks saamine – pigem mitte,“ kommenteeris Lemsalu.

Kuidas Liis ise superstaarikatseteks valmistus ja kas hirmus oli ka? „Oli ikka, jah. Ma ei hakka üldse midagi magusamaks tegema. Noore inimese jaoks on see väljakutse. Tegime oma tüdrukute pundiga eelnevalt veel katseid – näitlesime, et oleme Mihkel Raud, Maarja-Liis Ilus ja Rein Rannap. Aga see, kui lähed päris katsetele – see on ikka täiesti teine tera. Aga usun, et inimene peab tegema elus asju, mis on tema turvatsoonist väljas. Ainult sedasi me suudame tegelikult areneda. Isegi see, kui sa edasi ei saa – midagi pole kaotatud, see on omaette kogemus, millest inimene õpib ja läheb edasi,“ sõnas Lemsalu.