Sukeldujad on Køge lahest leidnud augustis Taani leiutaja allveelaeval elu jätnud ajakirjaniku Kim Walli vasaku käe, teatas Taani politsei eile.

Samast piirkonnast leiti varem ka teised Wallile kuulunud kehaosad, kirjutab The Local.

Läinud nädalal leiti samast kohast naise vasak käsi. Mõlemad jäsemed olid raskustega merepõhja uputatud.

Kopenhaageni politsei juhtivinspektor Jens Møller Jensen ütles, et leitud käed asusid teineteisest 100 meetri kaugusel. Samuti kinnitas ta, et mõlemad jäsemed kuuluvad Kim Wallile ning seega on nüüdseks üles leitud kõik kehaosad.

„See asjaolu on eelkõike oluline Kim Walli perekonnale, kuna nüüd on neil võimalus matta kogu keha,“ ütles inspektor eile meediale.

Jens Møller Jensen (AFP / Scanpix)

Kim Wall jäi kadunuks 10. augustil, kui läks isevalmistatud allveelaevale tegema intervjuud leiutaja Peter Madseniga.

12 päeva hiljem uhtus meri randa Walli torso. Tema pea ning jalad leiti aga oktoobri alguses. Madsen, kes viibib mõrvakahtlusega vanglas, tunnistas naise tükeldamist, kuid eitab tapmist, väites, et Wall suri õnnetuse tagajärjel.

Arvatav mõrvapaik: Peter Madseni ehitatud allveelaev (AP / Scanpix)

Madseni arvutist leiti ka võikaid videoid naiste piinamisest ning nende peade maharaiumistest. Oktoobri lõpus tuli ilmsiks väide, et Madsen oli surnukehaga seksinud ning tekitanud naise genitaalpiirkonda 14 haava.