Huumorishow „Suur komöödiaõhtu“ on jõudnud särava finaalini. Täna läheb Kanal 2s lahti tähtede heitlus, kus televaatajate hääli ja Aasta komöödiatähe tiitlit püüavad Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu ja rekordimees Põlva Purustaja.

„Suure komöödiaõhtu“ tänasest finaalist on oodata kirglikku duelli, sest vastamisi on sügise kirkaimad naljategelased - Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu (Piret Kalda) ja suure südamega rekordimees Põlva Purustaja (Kait Kall). Finaaliks valmistudes on mõlemad naljatähed kutsunud kaamerad endale koju ja nii saavad ka televaatajad aimdust, kuidas mööduvad nende kahe päevad Tartus ja Põlvas. Vaos ei hoita end ka stuudios, kus läheb suuremaks sõnasõjaks ja laulunumbriteks. Üllatusi on varuks aga teisigi, muuhulgas on õhtust oodata abieluettepanekut aga ka matusekõne, sest just need teemad on tegelastel hinge peal.

Viimane „Suur komöödiaõhtu“ toob Kanal 2 ekraanile ka kõik teised tegelased ja annab ettekujutuse, mis oleks saanud, kui Wilhelmiine Vibu oleks kehastanud hoopis Kristel Aaslaid ja Põlva Purustajat näiteks Piret Kalda. Uskumatute ümberkehastumistega üllatavad täna taas ka Tiit Sukk, Peeter Oja ja Christopher Rajaveer, kui etendamisele tuleb sketš koos Trumpi, Merkeli ja Putiniga.