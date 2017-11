Maksuvabastusavalduse esitamise unustanud naine sai tagasi 1100 eurot. Avaldus on esitamata üle 12 000 eakal.

2011. aasta kevadel kirjutas Eesti Päevaleht, et Eestis on üle 17 000 pensionäri, kellel on õigus tulumaksuvabastusele, kuid kes pole selleks avaldust esitanud. Pensioniametites puhkes torm ja kokku maksti eakatele tagasi 2,3 miljonit eurot.

Kuus aastat pärast üleriigilist tagasimakse- ja teavituskampaaniat on maksuvabastusest loobunute arv endiselt väga suur.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.