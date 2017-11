Möödunud nädala lõpus läks eestikeelne internet ärevile, kui ehitusmees Olle Pärismaa jagas oma sotsiaalmeediakontol pilte ehitusobjektist Tartus Kummeli tänava uuselamurajoonis, kus on näha, et vahelaepaneelide kandepind on liiga väike ja seetõttu konstruktsioon ohtlik.

Ehitusobjektil allhanke korras töötanud Janno Kahro ja Olle Pärismaa tõdevad, et liiga vähene kandepind selgus pärast esimese paneeli paigaldust, kuid sellest hoolimata käskis ehitusfirma, Tartu Ehitus AS, paneelide paigaldamise lõpuni viia.

Tartu Ehitus AS-i projektijuht Üllar Juhanson möönis, et paneelide paigaldamisel ebakõla tõesti avastati, kuid töid siiski ei peatatud. "Kuna paneelid ise olid korralikud ja olime veendunud, et tugevdamisega on võimalik tagada konstruktsiooni kõik nõutavad omadused, otsustasime töid mitte seisata," selgitas Juhanson.

Tänaseks on Pärismaa töösuhe Tartu Ehitus AS-ga lõppenud.

