Korruptsioonivastase seaduse rikkumise kahtlusega kohtu ette saadetud Tallinna linnahalli nõukogu endine esimees Meelis Pai eitab väärteo toime panemist, mistõttu kohtuliku uurimise käigus oleks tema lõppseisukoht väärteoasja lõpetamine.

Kohtuvälise menetleja sõnul pani Meelis Pai väärteo toime tänavu 10.–14. märtsil. Kohtualune, kes oli sel ajal Tallinna Linnahalli ASi nõukogu esimees, andis oma sekretärile korralduse valmistada ette tööleping, mille alusel oleks temast pärast selle allkirjastamist saanud linnahalli kunstiline juht. Keskkriminaalpolitsei alustas Pai suhtes väärteomenetluse, mille on nüüdseks kohtusse saatnud. „Asja on selgelt vara kommenteerida, seda arutab kohus,“ ütlebPai kaitsja advokaat Silver Reinsaar. „Meelis Pai ei tunnista väärteo toimepanemist.“

Praegu on asi alles kohtuliku uurimise staadiumis, mille järel avaldavad pooled enda lõplikud seisukohad ja argumendid. Kui inimene on positsioonil, et ta pole väärtegu toime pannudki, siis loogiliselt ei saagi lõppseisukoht olla teine kui menetluse lõpetamine.