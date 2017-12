Emotsionaalne koorem on väga raske kanda. Ometigi ei ole sellest lihtne vabaneda - eriti veel siis, kui oled just suhtega lõpu teinud. On raske lasta lahti olnust, raske vaadata tulevikku... Kas oled üldse edasi suutnud liikuda?

Suhted on keerulised ja lahkuminekud veel eriti, sest jääb ju veel palju tundeid, mis vajavad seedimist ja läbielamist, kirjutab Relationship Rules.

Ära mitte loodagi, et suudad luua uue ja tervikliku suhte, kui pole eelmisega emotsionaalselt asju lõpetanud.