Aeg lendas pagaritelgis linnutiivul ning hindamise hetkeks pidid mitmed tõdema, et läks kiirustamiseks. Külaliskohtunikuks oli Madis Milling ning koos Ants Uustalu ja Angeelika Kang-Osulaga väljendasid nad julgelt oma kõhklusi. Patriku pirukasse läks nii juustu, kala, kui ka viinamarju. Pesamuna Marleen valmistas köögivilja karripirukat. Rauno ei jõudnud valmistada serveerimiseks vajalikku kastet. Eks palju aega kulus ka lobisemise ja itsitamise peale. Suisa nii, et tainasse ununes panemata üks oluline komponent - muna. Perearst Madis oli aga suisa uljas – tema küpsetis jäi täiesti tooreks. Vähe sellest, hiiglaslik tainalasu ei meenuta vähimalgi määral kolme väikest lahtist pirukat, mis nõutud oli. Ning paraku ei meenutanud kaks loppis kuklit ja nende vahele paigutatud taignateivas ka piljardimängu…

Tehniline ülesanne, mis oli ekleer täidisega, polnud naljaasi. Seda enam, et ega retseptis täpset töökäiku polnud. Kirjas oli, et valmista keedutainas ning täida ekleer. Kuidas seda aga teha? Patrik oli õnneks harjutanud, Kristiina juba ammu keedutainaga "sina peal" ja Jüri ütles, et pingutab, sest naudib võistlusmöllu väga. Stanislavi ekleerid olid veatud ja see ajas kaasvõitlejad ärevaks. Kohtunike ette toodi mitmesuguseid ekleere - kohevaid, ussikujulisi, ilusaid ja mitte nii ilusaid, kuid hinnati pimetesti vormis - kohtunikud ei teadnud, kellele missugune võistlustöö kuulub. Marleen ja Patrik serveerisid õnnetudekleerid, Rauno esines pooltoore asjaga, Jüri töö meenutas aga suisa Pariisi ekleeri.