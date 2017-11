„Ringvaate“ reporter Hannes Hermaküla korraldas enda koduaias suured otsingud, kuna väidetavalt peaks sinna olema maetud kast Teise maailmasõja aegaset Prantsuse konjakit.

„Vahepeal käis minu abikaasa mulle ütlemas, et kui ma tahan temaga veel 25 aastat abielus olla, siis varanduse otsimiseks meie tagaaiast peaksin leidma veidi tõhusama meetodi kui see labidas,“ ütles Hermaküla ja otsustas kasutusele võtta moodsamad abivahendid, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet.

Appi tuli georadar, mis võimaldab uurida maa sees olevaid erineva tugevusega kihte. „Kui seal on midagi anomaalselt tugevat, siis see tuleb üsna selge signaalina välja, näha on torud, kaablid, metallist objektid ja paistab välja ka asi, milles on palju vett,“ ütles TLÜ Ökoloogiakeskuse vanemteadur Hannes Tõnisson.

Leiti konte ja kilde, aga mitte konjakit. Hermaküla kiitis, et sellest polegi lugu, sest tema konjakit ei joo.