„Ta paneb oma käpa minu põlvele, kui end halvasti tunnen, ning aitab isegi ravimeid võtta,” räägib oma psühholoogilisest abikoerast Maria Kärli Kallaste. Need on vaid mõned oskustest, mida saksa lambakoer Printsess oma perenaise ränkade depressioonihoogude leevendamisel kasutab.

Printsess tajub ka seda, et perenaist on haaranud migreenihoog.

„Kipun palju asju korraga ette võtma, kui mul on kõrgenev meeleolu. Tunnen siis, et mul on tohutult energiat. Lõpuks ma ei puhka ega söö ning kurnan oma organismi nii ära, et depressioon on kerge tulema,” räägib bipolaarse häirega elav Kärli. Kui ta tundis, et vaimse tervisega seotud hädad hakkavad üle pea kasvama, hakkas ta abi otsima ja kuulis, et Rootsis on inimesi psühholoogiliselt abistavad koerad.