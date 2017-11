Tänaõhtune „Pealtnägija“ tõi meieni, mis on saanud Riina Heinast - naisest, kes mängis filmis „Kevade“ Raja Teelet.

Pole palju neid filme, mida Eesti rahvas nii palavalt armastaks nagu „Kevade“ - see on valitud Eesti sajandi filmiks, Arno ja Teele Eesti sajandi filmipaariks. Ehkki rahva armastus filmi vastu on kustumatu, on Raja Teele osatäitja Riina Hein hoidnud üllatavalt madalat profiili ja andnud vähe intervjuusid. Viimati nägime teda viie aasta eest Eesti filmi sajandiauhindade galal.

Riina Hein tõdeb „Pealtnägijale“, et üks põhjus, miks ta on avalikkusest eemale hoidnud, seisneb temaga kaasas käivas rollis. „Mul on kahju sellest, et mõnikord ma tunnen, et mind pole olemas. On olemas see osatäitja ja mina ei tunne, et mina oleks seal olnud oluline,“ sõnas ta.