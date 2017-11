Ameeriklasest astrofüüsik Neil deGrasse Tyson on ennegi Lameda Maa teoreetikutega vaidlema kippunud. Nüüd postitas teadlane Twitterisse pildi, mille juurde kirjutas: „Kuuvarjutus, mida lamemaalased kunagi näinud pole.“

Pildil on Kuu, mille ees on varjuks vaid sirge (lame) kriips. Selline näeks välja kuuvarjutus, mil Maa satub Kuu ja Päikese vahele, kui Maa oleks tõepoolest lame. Foto on mõistagi pilditööstuse programmist läbi käinud. Tegelik kuuvarjutus näib meie silmadele punane, mistõttu kutsutakse nähtust ka verekuuks. Kuu värvub veripunaseks Maa atmosfäärist läbi tungivate päikesekiirte mõjul, mis Kuult tagasi peegelduvad.

A Lunar Eclipse flat-Earther’s have never seen. pic.twitter.com/HuApDwa85n — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) November 26, 2017