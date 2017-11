Kiviõli Viru 17 korteriühistu ostab võlgnikelt arestitud korterid kohtutäituritelt välja ja üritab need sümboolse tasu eest huvilistele maha müüa. Majarahva otsusega võetakse ostuks kuluv raha remondifondist. Sümboolse tasu eest ostetavatel elamistel lasuvad varasemad võlad jäävad endistviisi võlgnike kanda.

Nagu paljudes teistes kõrvalistes linnades, on Kiviõliski kurb tõsiasi, et parimalgi juhul ei osta seal keegi korterit, mille hind ületab paarisadat krooni. Rääkimata elamispinnast, millele tiksub võlgu juurde, kui endine omanik on arved tasumata jätnud.