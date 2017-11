Tänavuse Zonta Tartu klubi stipendiumi pälvis Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse lastekaitsegrupi juhtivuurija Liia Kilp.

Zonta Tartu klubi koostöös Tartu Kultuurkapitaliga andis täna pidulikult üle stipendiumi Lõuna prefektuuri lastekaitsegrupi juhtivuurija Liia Kilbile, et tunnustada tema professionaalset ja mõjusat tegutsemist laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude lahendamisel.

Liia Kilbi ja tema eestvedamisel tegutseva lastekaitsegrupi uurijate käe all on lahenduse saanud hulk väga keerulisi ja emotsionaalselt raskeid seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid, milles peaasjalikult on olnud kannatanuteks naised, kahetsusväärselt tihti ka lapsed, edastas Lõuna prefektuur.

Politseiuurijana ja emana on tal suurepärane oskus kuulata ja panna endaga kaasa rääkima needki lapsed, kelle hing on väga katki ja kes ei tahaks nendega toimunud koledustest sõnagi öelda. Ühtlasi on Liia eest vedanud Tartus Lastemaja projekti, mis pakub lapsesõbralikku teenust seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.

Zonta Tartu klubi asutati 2007. aastal, et toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisi. Kuni 2014. aastani toetati Tartu ja Tartumaa naisõpetajaid, alates 2015.aastast antakse välja stipendiumi oma tööle pühendunud naissoost ameti esindajale, kes on professionaalselt ning mõjusalt tegelenud raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega.